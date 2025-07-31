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اقتصاد

"حماية المنافسة" يوافق على 5 صفقات استحواذ كبرى ضمن طلبات التركز الاقتصادي

جهاز حماية المنافسة،
جهاز حماية المنافسة، فيتو

وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدد من طلبات التركز الاقتصادي التي تقدمت بها شركات وصناديق استثمار دولية للاستحواذ على حصص مؤثرة في عدد من الكيانات العاملة بالسوق المصري، وذلك بعد دراسة الأثر التنافسي لتلك الصفقات.

مناخ المنافسة داخل السوق

وجاء في مقدمة الموافقات، طلب شركة "أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس: إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل." للاستحواذ على 527,887,144 سهما تمثل نسبة 85.98% من أسهم شركة صناعات مواد البناء، وهو ما اعتبره الجهاز لا يمثل تهديدًا لمناخ المنافسة داخل السوق.

فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية

كما وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز على أربعة طلبات استحواذ أخرى، أبرزها استحواذ صندوق أفريك إنفست فاند أي في ذ.م.م على نسبة 29.7% من أسهم شركة "أرو هولدينج ليمتد"، والاستحواذ شركة أفريكان ديفيلوبمنت بارتنرز 4 إل. بي. وشركة ممفيس إنفيستمنت هولدنج إل. بي. التابعتين لصندوق دي بي أي بارتنرز على نسبة 45.98% من أسهم شركة "ايه اتش جي هولدينجز ليميتد".

كما وافقت على الاستحواذ على صندوق إس بي إي بي إي إف 3 وشركة بروباركو إس إيه من خلال شركة بي إي إف فارو ليمتد على نسبة 83% من أسهم شركة "دلتا هولدنجز بي. في".

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وأكد الجهاز أن هذه الموافقات تأتي في إطار حرصه على دعم مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية بالسوق المصري، شريطة عدم وجود تأثير سلبي على مستويات المنافسة أو الإضرار بالمستهلكين.

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