رياضة

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

منتخب الأردن
منتخب الأردن
كأس العرب، يلتقي منتخب العراق اليوم الجمعة، نظيره منتخب الأردن في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن في مواجهة العراق كالتالي:

تشكيل منتخب الأردن المتوقع ضد العراق

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، أدهم القريشي.

خط الوسط: إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

خط الهجوم: علي علوان، أحمد عرسان، يزن النعيمات.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع السعودية والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدور ربع النهائي من كأس العرب 2025.

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في كأس العرب

تنطلق صافرة مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة التعليمية.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

تصريحات مدرب الأردن 

كان  جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني، أعرب عن ثقته الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تخطي التحدي الصعب أمام العراق في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

وقال السلامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "تنتظرنا مباراة قوية أمام المنتخب العراقي، الخصم الوحيد الذي يمكن أن يكون أمامنا في المباريات المقبلة هو أنفسنا"، في إشارة إلى أهمية التركيز والانضباط الذهني داخل الفريق.

وأضاف مدرب النشامى: "مباراة خروج المغلوب لها طقوسها الخاصة، وجميع اللاعبين يدركون مسؤولياتهم"، مؤكدًا أن الفريق جاهز بدنيًا وذهنيًا لتقديم أفضل ما لديه في أحد أهم أدوار البطولة.

ويأمل الجمهور الأردني أن يواصل المنتخب مسيرته بثبات، وأن ينجح السلامي في قيادة النشامى نحو نصف نهائي البطولة في مواجهة تُعد من الأقوى على مستوى ربع النهائي.

