الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهاز تنمية المشروعات: 96 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الحالي بقنا

المهندس محمود العماري
المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه تم تمويل 1818 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، بإجمالي تمويل 96 مليونًا 616 ألفا و562 جنيهًا، وذلك من خلال فرع الجهاز بالمحافظة.  

وأوضح "العماري" أن من بين هذه المشروعات، تم تمويل 14 مشروعا صغيرا بإجمالي 39 مليونًا و102 ألف 640 جنيهًا، وفّرت نحو 165 فرصة عمل لأبناء المحافظة من شباب الخريجين، كما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر التي تم تمويلها 1804 مشروعًا، بإجمالي تمويل قدره 57 مليونًا و513 ألفًا و922 جنيهًا، ساهمت في توفير 3561 فرصة عمل. 

اهتمام القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا

وأشار رئيس فرع الجهاز إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الدعم الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين. 

