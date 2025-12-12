عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الشاطر" العملاق الفلكي ومبتكر النظام الشمسي

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: عمر ابن الخطاب، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

ابن الشاطر عملاق علوم الفلك ومبتكر النظام الشمسي

كان ابن الشاطر أحد أبرز الفلكيين المجددين وعمالقة العصر الفلكي الحديث، وتمكن من ابتكار النظام الشمسي، كما اخترع العديد من آلات الرصد الفلكية قبل كوبرنيكوس بنحو قرنين من الزمان.

مولده ونشأته

هو أبو الحسن، علاء الدين علي بن إبراهيم بن محمد بن حسان بن ثابت، الأنصاري الدمشقي، ولد في ربيع الأول عام 704 هـ/ 1304م بدمشق، واشتهر بلقب «ابن الشاطر»، كما لقب بـ «المطعِّم» أو «الفلكي المطعِّم» لاشتغاله بمهنة التطعيم بالعاج في صباه.

أسموه أيضا «المؤقِّت» لتوليه أعمال التوقيت بالجامع الأموي، حيث كان يعمل لفترة طويلة من حياته مؤذنا ثم رئيسا للمؤذنين، كما لقبه كثير من علماء عصره بـ«العلاّمة».

عمل ابن الشاطر في صباه بمهنة التطعيم بالعاج، وجمع منها ثروة كبيرة، أتاحت له فرصة العيش في منزل فاخر والإنفاق على أسفاره ورحلاته العلمية، إلى بلاد الشام والقاهرة والإسكندرية بمصر.

وأيضا أكسبته مهارة في صنع الآلات والمعدات وهو ما ظهر بوضوح في اختراعه الآلات الفلكية.

تعليمه

وفي دمشق، تلقى علوم الفلك والرياضيات من ابن عم أبيه وزوج خالته أبي الحسن بن الحسين بن إبراهيم بن يوسف الشاطر، واكتسب تسميته «ابن الشاطر» من هذا الرجل.

ودرس الأعمال الفلكية لمن سبقوه كقطب الدين الشيرازي وعمر الخيام ومؤيد الدين العرضي الدمشقي، ومحيي الدين المغربي والحسن بن الهيثم.

كما استفاد كثيرا من مدرسة «مراغة» التي كان يرأسها نصير الدين الطوسي في «القرنين السابع والثامن الهجريين -الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين».

وترجم كثيرا من أعمال اليونان وغيرهم، وإن كان قد انتقد بعض مَن سبقه من الفلكيين مثل نصير الدين الطوسي ذاته، وقدم ملاحظاته النقدية على الفلك القديم بصفة عامة.

واستمر ابن الشاطر فترة طويلة من حياته في وظيفة مؤقت بالجامع الأموي بدمشق، كما قضى ردحا من الزمن في مصر لدراسة علوم الفلك والرياضيات، حتى تفوق في الهندسة والحساب ولمع في الفلك وابتكار وصناعة آلات الرصد. وبنى على جهود الفلكيين السابقين وطور ما توصلوا إليه وأضاف إليه من ابتكاراته.

واعتاد أن يقوم بإجراء أرصاده في مرصد سوريا، وكانت أفكاره النقدية والابتكارية محصلة لتجاربه العملية وأرصاده الفعلية.

حركة الكواكب

كان بطليموس قد وضع نظريته التي قال فيها بثبوت الأرض كمركز للكون ودوران الأجرام السماوية حولها، وكان علماء المسلمين يشككون في هذه النظرية، لكنهم لم يقدموا تعديلا لها، حتى جاء ابن الشاطر وأجرى تجاربه، وسجل مشاهداته واستنتج خطأ هذه النظرية، فقام بتعديلها.

إلى أن جاء ابن الشاطر ووضع نظرية حركة الكواكب، وتمكن من تحديد مداري «عُطارد» و»القمر»، ووضع لحركتيهما نموذجين، ثم جاء الفلكي البولندي كوبرنيكوس بعده بنحو قرنين من الزمان، وانتحل هذه النظرية، أو الفكرة، أو النموذجين، لنفسه.

واشتهر هذا فيما بعد «بالنظام الكوبرنيكي»، حيث استمد كوبرنيكوس فكرة مركزية الشمس أو دوران الكواكب السيارة حول الشمس، من الفلكي العربي المسلم ابن الشاطر.

مستشرق ينصف ابن الشاطر

وفي القرن العشرين، كتب المستشرق الدكتور ديفيد كنج مقالة ونشرها في « قاموس الشخصيات العلمية» في عام 1370 هـ/1950م، أكد فيها أن كثيرا من الأفكار المنسوبة إلى كوبرنيكوس قد استمدها من ابن الشاطر.

وتأكدت صحة ما ذكره ديفيد كنج بعد العثور على مخطوطات عربية في بولندا موطن كوبرنيكوس في عام 1393هـ/1973م، اتضح فيها أن كوبرنيكوس كان على اطلاع بإنجازات العلماء المسلمين، وكان يأخذ منها وينسبها لنفسه.

كما تؤكد العديد من المصادر أن كوبرنيكوس درس علم الفلك عند العرب والمسلمين، وتأثر به كثيرا وأخذ منه ما استطاع.

تمكن ابن الشاطر من اختراع العديد من الآلات المستخدمة في الأرصاد الفلكية، ومنها الساعة الشمسية التي وضعها في الجامع الأموي بدمشق، والساعة النحاسية المحفوظة الآن في المكتبة الأحمدية بحلب.

ووضع الربع العلائي، والربع التام، المستخدمين في حل مسائل علم الفلك وطور ما كان معروفا من آلات فلكية من قبله، ونجح في قياس زاوية انحراف دائرة البروج، وبلغ قياسه من الدقة أن الآلات الحاسبة الحديثة في القرن العشرين لم تزد على قياسه إلا بجزء من الدقيقة.

مؤلفاته

سجل المؤرخون وكتب الفلك وتاريخ العلم لابن الشاطر عددا يربو على الثلاثين مؤلفا، لا يزال الكثير منها مفقودا، مثل: «الزيج الجديد»، و"نهاية الغايات في الأعمال الفلكيات"، و«تعليق الأرصاد» الذي أودع فيه ما أنجزه من أرصاد، ونظريته الخاصة عن الكواكب والمجموعة الشمسية، وكتاب "نهاية السول في تصحيح الأصول"، و«الجبر والمقابلة»، و«نهاية السبيل»، و«الأشعة اللامعة في العمل بالآلة الجامعة».

وكتابه «رسالة في صنع الاصطرلاب»، و«مقالة عن النفع العام في العمل بالربع التام»، و«رسالة نزهة السامع في العمل بالربع الجامع»، و«رسالة كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع»، و«رسالة في العمل بالربع الهلالي»، و«رسالة في الربع العلائي»، و«رسالة في أصول علم الاصطرلاب».

"الزيج الجديد"

ولعل أشهر مؤلفاته «الزيج الجديد» (الزيج: جدول يُعْرَف به سَيْر الكواكب ومنه يُسْتخرَج التَّقويم الفَلَكيّ)، فقد طلب السلطان العثماني مراد الأول الذي حكم من 761- 791 هـ / 1360-1389م، من ابن الشاطر أن يصنفه، فاستجاب له، وقام بتأليف «الزيج الجديد»، الذي اشتمل على نظريات ومعلومات فلكية جديدة.

ويطلق عليه البعض أحيانا «زيج ابن الشاطر»، وقد اختصره شمس الدين الحلبي تحت عنوان «الدر الفاخر»، وصححه شهاب الدين الحاسب الذي كان يعمل في وظيفة التوقيت والمواقيت بجامع الملك المؤيد تحت عنوان «نزهة الناظر في تصحيح زيج ابن الشاطر».

سبق كوبرنيكوس بـ200 عام

عرف العالم الفلكي العربي ابن الشاطر متأخرا، وبالتحديد في أواسط القرن العشرين الميلادي فقط، حين لفت الفلكي الأمريكي إدوارد كيندي وطلابه في الجامعة الأمريكية ببيروت الأنظار إلى أفكار ابن الشاطر الفلكية، خصوصا النموذج الشمسي.

وأشارالفلكي الأمريكي إدوارد كيندي إلى أن حسابات كوبرنيكوس ونتائجه هي نفسها حسابات ابن الشاطر ونتائجه التي تحصل عليها قبل كوبرنيكوس بنحو قرنين من الزمان، وأنه يعد من الفلكيين المجددين وعمالقة العصر الفلكي الحديث، وقدم أدلة علمية على صحة أفكار العالم المسلم الكبير أبي الحسن بن الشاطر.

وفاته

توفى ابن الشاطر في ربيع الأول عام 777 هـ/ 1375م بدمشق.

