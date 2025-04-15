محافظ القاهرة: الدولة تشجع إحياء الحرف التراثية واليدوية

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جناح ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالمتحف الزراعى بالدقى والمقام على هامش معرض زهور الربيع.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يجسد فكر القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب.

وأضاف محافظ القاهرة أن تأكيد المعرض على إحياء الحرف التراثية واليدوية ومساعدة الشباب على فتح منافذ لبيعها وتسويقها يؤكد جهود الدولة فى الحفاظ على التراث وتشجيع الصناعة المحلية واليدوية، وتوفير فرص عمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري طبقًا لرؤية مصر 2030.

ويستضيف المعرض عدد كبير من العارضين والعارضات الذين يعرضون منتجاتهم التراثية واليدوية ومشغولات الأرابيسك والنحاس والزجاج بجانب ديكورات المنازل والأزياء والإكسسوارات.

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