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اقتصاد

عارف: مشروع تنمية منطقة شق الثعبان يرفع تنافسية المنتجات المصرية من الرخام عالميا

محمد عارف، رئيس شعبة
محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت

أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية للرخام والجرانيت، أن مصر تمتلك مناطق غنية بإنتاج الرخام والجرانيت، لا سيما في البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وأوضح عارف أن الحكومة وضعت استراتيجية لتنمية قطاع الرخام والجرانيت، تشمل تطوير عمليات الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتحسين جاهزية المصانع والمحاجر.. كما تتضمن الاستراتيجية تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتعزيز التواجد في الأسواق ذات الطلب الأعلى، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية لتكون جديرة بالعلامة التجارية “صنع في مصر” عالميًا وإعادة تدوير مخلفات المحاجر والمصانع، بهدف الوصول بصادرات القطاع إلى أكثر من مليار دولار سنويا، وتعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 سنوات.

 أهمية مشروع تنمية منطقة شق الثعبان


أكد عارف، أهمية مشروع تنمية منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الحيوية مثل صناعة الرخام والجرانيت، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة على المستوى العالمي. وشدد على ضرورة أن يتم هذا التطوير وفق أعلى معايير الجودة لضمان استمرارية المنافسة

 صناعة الرخام والجرانيت المحلية تمتلك المقومات التي تجعلها قادرة على المنافسة

 وأكد أن صناعة الرخام والجرانيت المحلية تمتلك كافة المقومات التي تجعلها قادرة على المنافسة، ومضاعفة حجم تلك الصناعة وزيادة الإنتاج، من خلال الاستعانة بخطوط تصنيع وإنتاج حديثة ذات التكنولوجيا العالية والمتطورة لمضاعفة حجم التصدير واستغلال الطلب المتزايد على الرخام  في السوقين المحلي والعالمي، مع زيادة حركة المعمار وافتتاح المشروعات الجديدة.

وأضاف رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت أن الحكومة تعمل على تطوير منطقة "شق الثعبان" الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية؛ لأن تطوير هذه  الصناعة سيسهم في تحسين جودة إنتاج الرخام والجرانيت، وتوفير فائض للتصدير وجعل مصر رائدة في صناعة الرخام والجرانيت.

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