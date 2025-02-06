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القاهرة تعلن استئناف تلقي طلبات تقنين المصانع والورش بشق الثعبان

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، استئناف العمل في تلقى طلبات تقنين المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت ضمن خطط الدولة لتطوير المنطقة وتوفير كافة الخدمات بها، مع منح المستثمر الذى يدفع مقابل التقنين دفعة واحدة خصم 25% من قيمة مقابل التقنين.

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وأكد المحافظ أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماعًا لمناقشة الإجراءات اللازمة للاسراع بعملية تطوير منطقة شق الثعبان، والمشاكل التى يواجهها المستثمرين للعمل على حلها.

شهد الإجتماع م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وم.سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وجيهان جادو رئيس حى طرة، وعميد ماجد فوزي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة التخطيط.


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إنشاء جهاز تنفيذى لمنطقة شق الثعبان لتبسيط الاجراءات  وتوفيرها فى مكان واحد داخل منطقة شق الثعبان للتيسير على المستثمرين، وسيضم فى عضويته ممثلين من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحى طرة، والتخطيط، والأملاك، وهيئة التنمية الصناعية لتسريع الاجراءات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة استكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم  للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان  علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان.

 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة التنمية الصناعية حل مشاكل المستثمرين د ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية شق الثعبان

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