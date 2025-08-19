العجمي الأرخص.. أسعار الشقق المصيفية والغرف الفندقية في الإسكندرية

شهدت أسعار إيجار الشقق المصيفية في الإسكندرية ارتفاعًا بنسبة حوالي 50% خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة الإقبال على المصايف والزحام على الشواطئ في المناطق الأرخص غرب الإسكندرية مثل العجمي، تتوفر شقق بسيطة تبدأ من نحو 500 جنيه لليلة بعد أن كانت تبدأ من 250 جنيها.

وخلال التقرير التالي نرصد لكم أسعار الشقق المصيفية والفندقية في الليلة

أسعار الوحدات المصيفية والفلل

وتتراوح أسعار الوحدات بين 500 إلى 3000 جنيه لليلة، حسب قرب الشقة من البحر وجودتها بعد أن كانت تبدأ من 250 الي 2000 جنيه كأقصى تقدير، وتبدأ سعر الفيلا المصيفية من 5000 جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بعد أن كانت تبدأ من 3 آلاف جنيه.

شرق الإسكندرية الأعلى سعرا

وفي مناطق مثل شارع خالد بن الوليد أو ميامي أو العصافرة او المندرة أو المعمورة الشاطئ (شرق المدينة)، يُمكنك العثور على شقق صغيرة تبدأ من 800 جنية وبعيدة عن البحر بينما الشقق الفاخرة والكبيرة تصل إلى 3000 جنيه لليلة

العجمي الارخص

وفي العجمي مثل البيطاش والهانوفيل والنخيل يصل السعر إلى 1,200 جنيه تقريبًا إذا كانت الشقة على البحر مباشرة

ومن الممكن ان تحصل علي شقة صغيرة ب 500 جنيه في أبوتلات أو الزراعيين

الفنادق الشعبية والفاخرة

أما الفنادق فيبدأ سعر الغرفة من 3,600 جنيه لليلة في الفنادق المتوسطة، والفنادق الشعبية تبدأ الغرفة من 680 جنيه وتصل لـ 1000 جنيه، وفي الفنادق الفاخرة يبدأ سعر الغرفة الي 7000 جنيه وتصل لأكثر من 14 ألف جنيه

