الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العجمي الأرخص.. أسعار الشقق المصيفية والغرف الفندقية في الإسكندرية

الإسكندرية، فبتو
الإسكندرية، فبتو

شهدت أسعار إيجار الشقق المصيفية في الإسكندرية ارتفاعًا بنسبة حوالي 50% خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة الإقبال على المصايف والزحام على الشواطئ في المناطق الأرخص غرب الإسكندرية مثل العجمي، تتوفر شقق بسيطة تبدأ من نحو 500 جنيه لليلة بعد أن كانت تبدأ من 250 جنيها.

وخلال التقرير التالي نرصد لكم أسعار الشقق المصيفية والفندقية في الليلة 

أسعار الوحدات المصيفية والفلل

وتتراوح أسعار الوحدات بين 500 إلى 3000 جنيه لليلة، حسب قرب الشقة من البحر وجودتها  بعد أن كانت تبدأ من 250 الي 2000 جنيه كأقصى تقدير، وتبدأ سعر الفيلا المصيفية من 5000 جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بعد أن كانت تبدأ من 3 آلاف جنيه.

شرق الإسكندرية الأعلى سعرا

وفي مناطق مثل شارع خالد بن الوليد أو ميامي أو العصافرة  او المندرة أو المعمورة الشاطئ  (شرق المدينة)، يُمكنك العثور على شقق صغيرة تبدأ من 800 جنية وبعيدة عن البحر  بينما الشقق الفاخرة والكبيرة تصل إلى 3000 جنيه لليلة 

العجمي الارخص 

وفي العجمي مثل البيطاش والهانوفيل  والنخيل يصل السعر إلى 1,200 جنيه تقريبًا إذا كانت الشقة على البحر مباشرة 

ومن الممكن ان تحصل علي شقة صغيرة  ب 500 جنيه في أبوتلات أو الزراعيين 

الفنادق الشعبية والفاخرة 

أما الفنادق فيبدأ سعر الغرفة من 3,600 جنيه لليلة في الفنادق المتوسطة، والفنادق الشعبية تبدأ الغرفة من 680 جنيه وتصل  لـ 1000 جنيه، وفي الفنادق الفاخرة يبدأ سعر الغرفة الي 7000  جنيه وتصل لأكثر من 14 ألف جنيه 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الشقق المصيفية بالإسكندرية الشقق المصيفية اسعار الغرف الفندقية بالإسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

كلب ضال يعقر 9 أشخاص على شاطئ بيانكي بالإسكندرية

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads