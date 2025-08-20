غرفة القاهرة تبحث مع مجلس تنمية تجارة هونج كونج تعزيز العلاقات

استقبل أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة التجارية دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ- دبي وناصيف محفوظ، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط، مكتب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

بعثة في قطاع الملابس والمنسوجات تزور مصر يناير المقبل

وخلال اللقاء تم مناقشة سبُل التعاون في المجالات المختلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بالسوق المصري في ظل الترتيب لبعثة أعمال في مجالات متعددة، منها الملابس والمنسوجات ستزور مصر خلال شهر يناير 2026.

وفي مُستَهل الاجتماع رحَّب أيمن العشري بهما، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة والمُشجِّعة على الاستثمار في السوق المصري من بنية تحتية ومشروعات قومية غير مسبوقة وفرت فرصًا استثمارية وتجارية وصناعية يُمكن الاستفادة منها.



وأكّد"العشري" أن القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُدعِّم المستثمرين والاستثمار في مصر، وأن الدعم الكبير الذي يقدمه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة يُشجِّع على دخول الشركات الصينية السوق المصري، خاصة أن العلاقات المصرية الصينية متميزة وتتطور باستمرار.

غرفة القاهرة من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط

ولفت "العشري" إلى أهمية التعاون مع غرفة القاهرة التي تُعد من أكبر الغرف ليس في مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتخطى عدد منتسبيها الـ 630 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات يُمثلون كافة القطاعات التجارية والصناعية، وأن الغرفة ستوفر كافة البيانات التي من شأنها زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات المختلفة بشكل عام،وفي الملابس والمنسوجات بصفة خاصة، حيث إن مصر تتميز في قطاعي الملابس والمنسوجات.



من جانبه أعرب دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ- دبي عن سعادته لحسُن الاستقبال، وأنه يرغب في التعاون مع غرفة القاهرة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية،وأن هناك حوالي 51 مكتبًا على مستوى العالم لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ من أجل تنمية التجارة والترويج للفُرص التجارية والاستثمارية من خلال المعارض، حيث يتم تنظيم حوالي 40 معرضًا حول العالم في القطاعات المختلفة، منها معارض لـ" المجوهرات – الساعات – الهدايا"، وهناك توجّه لفتح مكتب في مصر، وأنه يتم حاليًا الترتيب لوفد مكونًا من حوالي 30 شركة منها قطاعي الملابس والمنسوجات لزيارة مصر خلال شهر يناير المقبل بهدف دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.