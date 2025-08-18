التمثيل التجاري والمجلس التصديري للملابس يضعان خطة لتعزيز الصادرات

عقد د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة، رئيس التمثيل التجاري، اجتماعا مع المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات.

استهدف الاجتماع وضع خطة عمل للترویج وتنمية الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات، وكذا الحد من الآثار السلبية للحرب التجارية وكيفية الاستفادة منها في ظل تغير سياسات الأسواق، وتوجه العديد من المستثمرين الأجانب لنقل استثماراتهم للاستفادة من الحوافز والمميزات التي يتيحها الاستثمار في مصر في هذا القطاع الهام.

ويأتي هذا في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

تعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج

وقال د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري: إن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة، وكذا الدراسات والتقارير التسويقية والمعلومات الخاصة باشتراطات التصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلًا عما يتم من اتصالات بين المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المستوردة للمنتجات المصرية، بالإضافة الى المعاونة في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

وأشار الشريف إلى الدور المهم الذي يقوم به التمثيل التجاري في التنسيق والتعاون مع المجالس التصديرية لتنمية الصادرات المصرية، حيث يقوم الجهاز بشكل دوري بموافاة المجالس التصديرية بأهم الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التي تستهدفها المجالس، مع التركيز خلال الفترة الحالية على بنود المنتجات المصرية البديلة لصادرات عدد من الدول التي تأثرت من تغيرات الأسواق الخارجية نتيجة للازمات وتداعيات الحرب التجارية بصفة عامة وفي الأسواق الأوروبية بصفة خاصة.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%، وأنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية من هذا القطاع بنسبة تترواح بين 25% الى 30% سنويا، مضيفًا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

التركيز على التصدير إلى الدول الأفريقية

وأكد على أهمية التركيز أيضًا في المرحلة الحالية على التصدير الى الدول الأفريقية لما تشهده السوق الأفريقية من تطور وزيادة في الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات.

ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات بالمتابعة مع التمثيل التجاري لموافاته بالقدرات الإنتاجية المتوافرة للمنتجات التصديرية المصرية ذات الميزات التنافسية في مختلف الأسواق، وكذلك خطط المجلس بالنسبة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وموافاة المجلس بالفرص التصديرية التي يوفرها من تلك الدول.

