البنك المركزي: 1768 أونصة ذهب زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو

احتياطي الذهب
احتياطي الذهب

أعلن البنك المركزي المصري، أنه أضاف 1768 أونصة ذهب جديدة لاحتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي، وفقا لبيانات نشرها على موقعه اليوم.

وارتفع رصيد الذهب لدى "المركزي" إلى نحو 4.134 مليون أونصة من 4.132 مليون في يونيو الماضي، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، اشترى المركزي نحو 55 ألف أونصة ذهب جديدة.

وارتفعت القيمة الإجمالية لرصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي خلال يوليو بنحو 53 مليون دولار إلى 13.639 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

