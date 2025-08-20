البنك المركزي: 1768 أونصة ذهب زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو

أعلن البنك المركزي المصري، أنه أضاف 1768 أونصة ذهب جديدة لاحتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي، وفقا لبيانات نشرها على موقعه اليوم.

وارتفع رصيد الذهب لدى "المركزي" إلى نحو 4.134 مليون أونصة من 4.132 مليون في يونيو الماضي، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، اشترى المركزي نحو 55 ألف أونصة ذهب جديدة.

وارتفعت القيمة الإجمالية لرصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي خلال يوليو بنحو 53 مليون دولار إلى 13.639 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.