الجولة الثالثة بالدوري "ختامها مثير".. الزمالك يسعى لاقتناص القمة أمام مودرن سبورت.. المقاولون يتحدى الحدود.. وسموحة يحلم بالفوز الأول على حساب زد

تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات هي الزمالك ومودرن سبورت، ومواجهة سموحة وزد، وأيضا المقاولون العرب وحرس الحدود.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



المقاولون العرب ضد حرس الحدود - 6 مساء | أون سبورت 1

سموحة ضد زد - 9 مساء | أون سبورت 2

مودرن سبورت ضد الزمالك - 9 مساء | أون سبورت 1



مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

يلتقي فريق نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بعد نقلها من استاد القاهرة لإجراء أعمال الصيانة والتطوير بأرضية الملعب.

وحقق الزمالك الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا وفاز بهدفين دون رد، بينما تعادل سلبيا مع المقاولون.

في المقابل تعادل مودرن مع الأهلى في أول مباراة بهدفين لكل فريق، ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف واحد

ويمتلك فريق الزمالك في رصيده 4 نقاط وبنفس الرصيد مودرن سبورت.



تغيير في طاقم حكام مباراة الزمالك ومودرن



واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

وأجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم تغييرا اضطراريا على طاقم إدارة مباراة مودرن سبورت مع الزمالك بتعيين أحمد حسام طه مساعدا للحكم بدلًا من عمر فتحي الذي توفى والده مساء أمس.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص العزاء للكابتن عمر فتحي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد والده بواسع رحمته ويلهمه وأسرته الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون.



استبعاد الجزيري من قائمة الزمالك امام مودرن سبورت

واستبعد يانيك فيريرا مدرب الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق من قائمة مباراة مودرن سبورت للمباراة الثانية على التوالي بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام المقاولون العرب

وينوي فيريرا الاعتماد على عدي الدباغ وناصر منسي في خط هجوم الفريق الأبيض، في ظل تراجع مستوى الجزيري خلال الفترة الأخيرة

كما استبعد فيريرا، الحارس المهدي سليمان، نظرا لاعتماده على محمد صبحي كحارس أول للفريق ومحمد عواد كبديل.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - أحمد فتوح - محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - محمد السيد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - خوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد - ناصر منسي - عدي الدباغ.

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير حافلات لنقل جماهير الفريق إلى مدينة الإسماعيلية اليوم الخميس، لمساندة الأبيض أمام مودرن سبورت.



ومن المقرر أن تتحرك الحافلات في تمام الثالثة عصرًا من أمام بوابة 5 بمقر نادي الزمالك، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء مباشرة.



مودرن سبورت

المقاولون العرب يتحدى حرس الحدود

ويستضيف فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما نجح المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق حرس الحدود الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

ويبحث المقاولون بقيادة محمد مكي المدير الفني عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد التعادل مع الزمالك 0-0 بالجولة الثانية والخسارة أمام زد في الجولة الافتتاحية، فيما يسعى الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني لمواصلة انتصاراته بعد تخطي البنك الأهلي في المباراة الأولى للفريق بالدوري هذا الموسم بعد حصولهم علي راحة بالجولة الأولى.

موقف المقاولون وحرس الحدود في الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباراة المقاولون ضد حرس الحدود في الدوري.

حكام مباراة المقاولون العرب أمام حرس الحدود

محمود دسوقي (حكمًا للساحة)

عماد فرج وأسامة هشام (مساعدين)

عمرو عابدين (حكمًا رابعًا)

الدولي أحمد الغندور وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

المقاولون العرب

موعد مباراة سموحة وزد والقناة الناقلة

يستضيف فريق سموحة نظيره زد مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز "دوري nile".

وتقام مباراة فريق سموحة وزد في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز "دوري nile".

وتذاع مباراة سموحة وزد عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.



وتعد مباراة اليوم هامة لكلا الفريقين اللذين يسعيان إلى تحقيق الفوز، حيث تعادل سموحة تحت قيادة أحمد عبد العزيز المدير الفني مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الماضية، بينما تعادل زد تحت قيادة مديره الفني محمد شوقى مع سيراميكا سلبيا في نفس الجولة.

ترتيب سموحة وزد



ويحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب دوري nile قبل مباريات الجولة برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 4 نقاط قبل انطلاق هذه الجولة.

ترتيب الدوري المصري

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط

2- بتروجيت 5 نقاط

3- بيراميدز 5 نقاط

4- الأهلي 4 نقاط

5- زد 4 نقاط

6- الزمالك 4 نقاط

7- مودرن سبورت 4 نقاط

8- الجونة 4 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

10- إنبي 4 نقاط

11- الجيش 4 نقاط

12- الحدود 3 نقاط

13- غزل المحلة 3 نقاط

14- الاتحاد 3 نقاط

15- سموحة نقطتان

16- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- المقاولون العرب نقطة واحدة

19- الإسماعيلي نقطة واحدة

20- وادي دجلة نقطة واحدة

21- فاركو نقطة واحدة

وشهدت مواجهات الأسبوع الثالث حتى الآن النتائج التالية:

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

فاركو (0) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (1) الاتحاد السكندري

المصري (2) - (2) بيراميدز

سيراميكا كليوباترا (2) - (0) إنبي

الجونة (0) - (0) غزل المحلة

وادي دجلة (0) - (1) بتروجيت

وحصل الأهلي على راحة من مباريات الجولة الثالثة، على أن يخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام غزل المحلة في الأسبوع الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.