الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغيير اضطراري في طاقم إدارة مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك

الزمالك ضد مودرن
الزمالك ضد مودرن سبورت

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تغييرا اضطراريا على طاقم إدارة مباراة مودرن سبورت مع الزمالك المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم باستاد هيئة قناة السويس، بتعيين أحمد حسام طه مساعدا للحكم بدلًا من عمر فتحي الذي توفى والده مساء أمس.
وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص العزاء للكابتن عمر فتحي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد والده بواسع رحمته ويلهمه وأسرته الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك مودرن سبورت أحمد حسام طه عمر فتحي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

الدوري الممتاز، قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الليمون والارتفاع يضرب 6 أصناف

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاض 4 أصناف منها الصديقة

سعر الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع العنب والتين البرشومي

سعر السمك اليوم، انخفاض المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات والبلطي الأسواني يواصل صدماته

بيت الخبرة العربي الذي تخطى الـ70 عامًا.. ما هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بيت الخبرة العربي الذي تخطى الـ70 عامًا.. ما هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads