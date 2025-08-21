تغيير اضطراري في طاقم إدارة مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تغييرا اضطراريا على طاقم إدارة مباراة مودرن سبورت مع الزمالك المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم باستاد هيئة قناة السويس، بتعيين أحمد حسام طه مساعدا للحكم بدلًا من عمر فتحي الذي توفى والده مساء أمس.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص العزاء للكابتن عمر فتحي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد والده بواسع رحمته ويلهمه وأسرته الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون.

