تحرك جديد من مجلس الزمالك لحل أزمة سحب أرض أكتوبر

مجلس إدارة الزمالك
يعقد مجلس إدارة الزمالك، اجتماعا طارئا الآن داخل مقر النادي بميت عقبة؛ لمناقشة أزمة سحب أرض النادي في أكتوبر بقرار من وزارة الإسكان.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة سبل الحلول لأزمة سحب أرض النادي في أكتوبر بالإضافة إلى ترتيب الجلسة التي ستعقد غدا مع وزير الإسكان.

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

فيما أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض النادي في مدينة أكتوبر غير مبني على أسس قانونية، وأن الزمالك لم يرتكب أي مخالفات في هذا الملف.

أرض الزمالك في أكتوبر 

وأضاف كمال شعيب في تصريحات عبر قناة "MBC مصر": لدينا ثقة كاملة في الدولة وقيادتها بأنها لن تخذل ملايين من جماهير الزمالك، وما حدث بشأن أرض أكتوبر غير منطقي، إذ تم إصدار القرار في أبريل ليتم السحب في يونيو دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة".

وأوضح المستشار القانوني أن نادي الزمالك حصل في أبريل 2024 على موافقة رسمية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية للمشروع من 5% إلى 10%، بالإضافة إلى السماح ببناء ثلاثة طوابق بدلا من طابق واحد، مما يشير إلى مضاعفة قدرات المشروع بشكل قانوني ورسمي.

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في 6 أكتوبر؟

ونفى شعيب ما تردد عن وجود نية لبناء "كومباوند" سكني على أرض النادي، مؤكدا أن هذه مجرد "شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة"، وأن المشروع يمثل مستقبل نادي الزمالك وأحد أهم مشروعاته التنموية.

وواصل: لم نخالف أي بنود في العقد وأن كل الأقساط المالية المطلوبة تم سدادها بالكامل ولا تزال المدة الزمنية القانونية سارية، وهناك تعنت غير مبرر من جهاز مدينة حدائق أكتوبر تجاه النادي.

وأتم تصريحاته: "نحن في تواصل دائم مع الجهات المسئولة، وتقدمنا بطلبات رسمية لحل الأزمة ونثق في أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة لن يسمحوا بإهدار حق الزمالك".

