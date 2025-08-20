الأربعاء 20 أغسطس 2025
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء

ترتيب الدوري المصري، واصل المصري البورسعيدي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط قبل إنطلاق مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة.

ويلتقي اليوم الأربعاء، سيراميكا كليوباترا مع إنبي، ووادي دجلة مع بتروجت، والجونة مع غزل المحلة في اليوم الثاني للجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

1- المصري 7 نقاط 
2- بيراميدز 5 نقاط 
3- الأهلي 4 نقاط 
4- زد 4 نقاط 
5- الزمالك 4 نقاط 
6- مودرن سبورت 4 نقاط 
7- إنبي 4 نقاط 
8- الجيش 4 نقاط 
9- الجونة 3 نقاط 
10- حرس الحدود 3 نقاط 
11- الاتحاد 3 نقاط 
12- بتروجيت نقطتان 
13- سموحة نقطتان 
14- غزل المحلة نقطتان 
15- كهرباء الإسماعيلية نقطتان 
16- البنك الأهلي نقطتان 
17- وادي دجلة نقطة واحدة
18- المقاولون العرب نقطة واحدة
19- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
20- الإسماعيلي نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة

