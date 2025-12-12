مباحث السنبلاوين تكثف جهودها لكشف لغز نبش قبر فتاة بعد دفنها بـ 48 ساعة

انتهاك حرمة الموتى..

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية جهودها لكشف ملابسات واقعة مؤسفة شهدتها مدينة السنبلاوين، صباح اليوم الجمعة، بعد اكتشاف فتح مقبرة فتاة لم يمر على دفنها سوى 48 ساعة، في حادثة أثارت حالة من الغضب والصدمة بين الأهالي.

وكانت أسرة الفتاة المتوفاة، وتدعى «م.ع.ك.ا»، قد حررت بلاغًا لمركز شرطة السنبلاوين، بعد العثور على كسر بالطوب الأحمر المستخدم في غلق المقبرة، ووجود اشتباه في العبث بالجثمان داخل المدفن.

سادت حالة من الذعر بين أبناء مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تزامنا مع اكتشاف فتح أحد المقابر لفتاة بعد وفاتها بـ 3 أيام.

ذعر بين مواطني السنبلاوين لفتح مقبرة في ظروف غامضة

وتساءل الأهالي بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية من وراء فتح المقابر؟ وما السبب في فتح قبر بنت متوفاة بكانسر؟

قوة أمنية تعاين المقبرة

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين لمعاينة الموقع بالمقابر وكشف غموض وملابسات فتح المقبرة، وتواجد الجثمان بداخلها من عدمه، وسط استياء كبير بين المواطنين .

انهيار أسرة المنوفية

ووقفت أسرة المتوفاة في حالة انهيار بعدما اكتشفوا فتح باب المقبرة دون سبب واضح.

مناشدة بإنشاء سور حول المقابر

فيما ناشد أبناء مدينة السنبلاوين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد عبد العظيم رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين بضرورة إقامة سور علي المقابر وعمل أبواب لاستقبال المواطنين، وذلك للتصدي لأي محاولات نبش أو سرقة أو ارتكاب أعمال منافية للآداب داخل المقابر.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث السنبلاوين وقوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث سادت حالة من الحزن والانهيار بين أسرة الفقيدة وأقاربها، وسط مطالبات واسعة بضرورة حماية المقابر من أي محاولات اعتداء أو تسلل.

ويواصل فريق المباحث جهود فحص مسرح الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة – إن وجدت – وسؤال الشهود، في محاولة للوصول إلى مرتكبي الجريمة في أسرع وقت.

حراسة ثابتة وتنفيذ منظومة مراقبة متكاملة

وطالب أهالي السنبلاوين الجهات التنفيذية بمحافظة الدقهلية بتوفير بوابات وأسوار آمنة للمقابر، بالإضافة إلى تعيين حراسة ثابتة وتنفيذ منظومة مراقبة متكاملة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي وصفوها بأنها “جريمة تهز الضمير الإنساني”.

وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة السنبلاوين، وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

