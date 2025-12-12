هل تجب الزكاة على شهادة بنكية قيمتها 300 ألف جنيه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وارد من أحد المواطنين حول وجوب إخراج الزكاة عن شهادة بنكية تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، وذلك خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس.

وأوضح الشيخ أن الفقهاء أجمعوا على أن الزكاة لا تجب في المال إلا بعد تحقق عدة شروط أساسية، أولها الإسلام، ثم تمام الملك، أي أن يكون المال مملوكًا لصاحبه دون ارتباط بحقوق للآخرين أو ديون غير مسددة.

النصاب الشرعي للزكاة مرتبط بسعر الذهب..ونصاب هذا العام تجاوز 400 ألف جنيه

وبيّن أمين الفتوى أن من أهم شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21. وبحسب الأسعار الحالية، فقد تجاوز النصاب 400 ألف جنيه، وبناءً عليه فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.

اشتراط مرور عام هجري كامل وتحديد الديون المستحقة قبل حساب الزكاة

وأضاف الشيخ إبراهيم أن من شروط الزكاة أيضًا مرور حول قمري كامل على المال، وأن يكون المال خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام. وفي حال وجود ديون مستحقة، يُخصم فقط ما يجب سداده خلال السنة الحالية، أما الديون طويلة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق في نفس العام.

كما أوضح أن الديون المتوقَّع تحصيلها تضاف إلى المال المزكى إذا كان صاحبها واثقًا من حصوله عليها في موعدها.

طريقة حساب الزكاة الصحيحة: “اقسم المبلغ على أربعين”

وأشار أمين الفتوى إلى أنه بعد تحديد المال الصافي، يتم حساب الزكاة بإخراج 2.5% من قيمته، أي بقسمة المبلغ على أربعين، ثم يُعطى للمستحقين من الفقراء والمساكين، مع ضرورة تجنب إعطاء الزكاة لمن تجب نفقتهم على المزكّي مثل الوالدين، الأبناء، الزوجة.

الفتوى الحاسمة: مبلغ 300 ألف جنيه أقل من النصاب.. ولا زكاة على السائل في الوقت الحالي

وفي ختام الإجابة، أوضح الشيخ أن قيمة الشهادة البنكية المذكورة — 300 ألف جنيه — أقل من النصاب الشرعي المعتمد حاليًا، وبالتالي لا تجب الزكاة على صاحبها ما لم يصل المال إلى النصاب عند حلول موعد إخراج الزكاة.

