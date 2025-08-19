صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة بيراميدز بالدوري

مباراة بيراميدز والمصري، أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة بيراميدز

عصام ثروت

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، عمرو سعداوي

محمد مخلوف، بونور موغيشا. عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، منذر طمين

صلاح محسن.

البدلاء:

محمد شحاته 31 ، أحمد عيد 4، أحمد أيمن منصور 3، خالد صبحي 5، أحمد علي عامر 40، مصطفى أبو الخير 12، ميدو جابر 22، عمر الساعي 33 ، كريم بامبو 10.

مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا المصري وبيراميدز على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت1 الناقل الحصري للدوري الممتاز.

المصري ضد بيراميدز

وتعد مواجهة بيراميدز والمصري هامة ومرتقبة ومن المنتظر أن تأتي مثيرة من كلا الفريقين.

فريق المصري الذي يحتل قمة الدوري برصيد 6 نقاط يسعى لتحقيق الفوز وتعزيز احتلاله الصدارة وعدم التفريط فيها.

أما بيراميدز فيأتي في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط والفوز يقفز به لصدارة الدوري.

ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء لكليهما

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز

محمود بسيوني، حكمًا للساحة

محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول

هاني خيري، مساعد حكم ثان

أحمد جمال: حكمًا رابعًا

عبد العزيز السيد : حكم تقنية الفيديو

طارق مصطفى : مساعد حكم تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.