موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي فريق نادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك نظيره مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بعد نقلها من استاد القاهرة لإجراء أعمال الصيانة والتطوير بأرضية الملعب.

وتذاع مباراة الزمالك ومودرن سبورت على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وحقق الزمالك الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا وفاز بهدفين دون رد، بينما تعادل سلبيا مع المقاولون.

في المقابل تعادل مودرن مع الأهلى في أول مباراة بهدفين لكل فريق، ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحمل فريق الزمالك في رصيده 4 نقاط وبنفس الرصيد مودرن سبورت.

حكم مباراة الزمالك ومودرن

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

وأجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تغييرا اضطراريا على طاقم إدارة مباراة مودرن سبورت مع الزمالك بتعيين أحمد حسام طه مساعدا للحكم بدلًا من عمر فتحي الذي توفى والده مساء أمس.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص العزاء للكابتن عمر فتحي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد والده بواسع رحمته ويلهمه وأسرته الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون.

قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًّا من:

محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - أحمد فتوح - محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد شحاته - محمد السيد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - خوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.