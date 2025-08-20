الأربعاء 20 أغسطس 2025
فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري.

 

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري المصري 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى -  أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

 

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - عمر الجزار - سعد سمير  - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - محمد رضا.

 

موعد مباراة سيراميكا ضد إنبي

وتنطلق صافرة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وتحديدا عبر قناة أون سبورت 1.

ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني عن أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

فيما يدخل فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على وادي دجلة 1-0 بالجولة الماضية.

حكام مباراة سيراميكا أمام إنبي

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

وجاء حكام سيراميكا كليوباترا ضد إنبي كالتالي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة)ِ، محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين)، عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا)، وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء

1- المصري 7 نقاط 
2- بيراميدز 5 نقاط 
3- الأهلي 4 نقاط 
4- زد 4 نقاط 
5- الزمالك 4 نقاط 
6- مودرن سبورت 4 نقاط 
7- إنبي 4 نقاط 
8- الجيش 4 نقاط 
9- الجونة 3 نقاط 
10- حرس الحدود 3 نقاط 
11- الاتحاد 3 نقاط 
12- بتروجيت نقطتان 
13- سموحة نقطتان 
14- غزل المحلة نقطتان 
15- كهرباء الإسماعيلية نقطتان 
16- البنك الأهلي نقطتان 
17- وادي دجلة نقطة واحدة
18- المقاولون العرب نقطة واحدة
19- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
20- الإسماعيلي نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة

