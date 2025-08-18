الإثنين 18 أغسطس 2025
تفاصيل الحالة الصحية لأمير عابد لاعب المقاولون بعد تعرضه لحادث سير

أمير عابد، فيتو
أمير عابد، فيتو

قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة: إن  أمير عابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحالة جيدة بعد تعرضه لحادث سير في محيط النادي بعد مغادرته أمس، وأنه يخضع فقط لملاحظة وفحوصات، تحسبا لأي مضاعفات قبل مغادرته المركز الطبي للمقاولون العرب. 


وأوضح فتحي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح تابع تطورات الحادث، وكافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مكي، واللاعب لا يعاني ولله الحمد من أي إصابات خطيرة. 


ومن جانبه أكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أنه يتواجد مع اللاعب وأن حالته جيدة باستثناء بعض الكدمات وسيارته فقط التي تعرضت لتلفيات كبيرة، مشيرا إلى أن الحادث وقع في محيط النادي بمدينة نصر، وتم نقله على الفور للمركز الطبي للمقاولون العرب ومستمر تحت الملاحظة للاطمئنان عليه بصورة نهائية تحسبا لأي مضاعفات.

