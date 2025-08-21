موعد مباراة سموحة وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستضيف فريق سموحة نظيره زد مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز "دوري nile".

موعد مباراة سموحة وزد والقناة الناقلة

يستضيف فريق سموحة وزد في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز "دوري nile".

وتذاع مباراة سموحة وزد عبر قناة أون تايم سبورت اف سي الناقل الحصري للدوري.



وتعد مباراة اليوم هامة لكلا الفريقين اللذين يسعيان إلى تحقيق الفوز، حيث تعادل سموحة تحت قيادة أحمد عبد العزيز المدير الفني مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الماضية، بينما تعادل زد تحت قيادة مديره الفني محمد شوقى مع سيراميكا سلبيا في نفس الجولة.

ترتيب سموحة وزد



ويحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب دوري nile قبل مباريات الجولة برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 4 نقاط قبل انطلاق هذه الجولة.

ترتيب الدوري المصري

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط

2- بتروجيت 5 نقاط

3- بيراميدز 5 نقاط

4- الأهلي 4 نقاط

5- زد 4 نقاط

6- الزمالك 4 نقاط

7- مودرن سبورت 4 نقاط

8- الجونة 4 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

10- إنبي 4 نقاط

11- الجيش 4 نقاط

12- الحدود 3 نقاط

13- غزل المحلة 3 نقاط

14- الاتحاد 3 نقاط

15- سموحة نقطتان

16- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- المقاولون العرب نقطة واحدة

19- الإسماعيلي نقطة واحدة

20- وادي دجلة نقطة واحدة

21- فاركو نقطة واحدة

