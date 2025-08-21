الخميس 21 أغسطس 2025
رياضة

سموحة في مهمة صعبة أمام زد في الدوري المصري

زد، فيتو
زد، فيتو

يستضيف فريق سموحة فريق زد في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز "دوري nile".

مباراة سموحة وزد إف سي

 

وتعد مباراة اليوم هامة لكلا الفريقين اللذين يسعيان إلى تحقيق الفوز، حيث تعادل سموحة تحت قيادة أحمد عبد العزيز المدير الفني مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الماضية، بينما تعادل زد تحت قيادة مديره الفني محمد شوقى مع سيراميكا سلبيا في نفس الجولة.

مباراة سموحة ضد زد اف سي
 

ويحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب دوري nile قبل مباريات الجولة برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 4 نقاط قبل انطلاق هذه الجولة.

الدوري الممتاز الدورى المصرى الممتاز سموحة ضد زد اف سي زد اف سي سموحة

الجريدة الرسمية
