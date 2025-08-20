3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري

أبدى محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق نادي بيراميدز دهشته الشديد من تعنت الحكام ضد النادي في مبارياته الثلاثة الأولى بالدوري، مؤكدًا أنه وطوال 6 سنوات لعبها الفريق في منافسات إفريقيا لم يتلق سوى بطاقتين حمراء فقط، وللأسف خلال 3 مباريات فقط تعرض الفريق لأربعة بطاقات حمراء بخلاف عدد هائل من البطاقات الصفراء.

وتساءل “جدو” ما الرسالة التي يسعى الحكام لتوصيلها لبيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا!!

مدرب بيراميدز

وأضاف جدو أن طاقم الحكام في مباراة المصري ارتكب عدة أخطاء واضحة تماما باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمصري بعد أن لمس محمد حمدي الكرة أولا دون أي عرقلة للمنافس.

وتعجب المدرب العام لفريق نادي بيراميدز من قرار لجنة الحكام بتعيين نفس الحكم لتولي مسؤولية تقنية الفيديو في مباراتين للفريق من أصل ثلاث مباريات فقط، خلال مباراتي دجلة والمصري، مؤكدًا ما يحدث أمر يدعو للتساؤل خاصة وأن الفار هو من أكد احتساب ركلة الجزاء دون مطالبة الحكم بمراجعتها.

وكان النادي الإسماعيلي فتح النار على الأداء التحكيمي، في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء، الثلاثاء، على إستاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعرب أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي، في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء، الثلاثاء، على إستاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس جهاز الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إن حكم المباراة تحامل على الفريق في الكثير من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير.

الحكم ارتكب سلوك عدواني مع حارس الإسماعيلي

وتابع أحمد العجوز: "استخدم الحكم سلوكًا عدوانيًّا مع الحارس عبد الله جمال ثم عاد ليتخذ قرارًا بطرده في لقطة لا أستطيع تفسيرها حتى الآن".

وأردف: "هذه هي المباراة الثالثة لنا في الموسم وفي كل مباراة يتم طرد لاعب من فريقنا بشكل غريب وغير مفهوم".

واستطرد: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة وهذا يخل بنظام المسابقة".

إلغاء هدف للإسماعيلي

وواصل: "كيف أن يتولى الحكم محمد أحمد الشناوي قيادة مباراتين على تقنية الفار للإسماعيلي، هل لا يوجد حكام فار غيره، الغريب في الأمر أن لقطة هدف التعادل الذي تم إلغاءه واضحة للجميع ولا يوجد داعي لإلغاء الهدف".

وأتم: "لن نقبل بظلم الإسماعيلي ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان النقاط في بداية المشوار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.