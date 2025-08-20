مجلس المصري يشكر لاعبيه بغرفة الملابس بعد التعادل مع بيراميدز

شهدت مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز حضور مجلس إدارة النادي ممثلًا في الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق، وكذلك أبو العزايم محمد عضو مجلس الإدارة.

وحرصوا عقب المباراة على النزول لغرفة ملابس الفريق للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مشيدين بالروح القتالية للاعبين التي مكنتهم من العودة في النتيجة لمرتين بعد التأخر، مطالبين اللاعبين بالاستمرار في بذل الجهد والعرق ومواصلة النتائج الإيجابية التي مكنتهم حتى الآن من تصدر جدول الترتيب.

مباراة بيراميدز والمصري

كان المصري قد تعادل مساء الثلاثاء مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السابعة ليواصلوا تصدرهم لجدول المسابقة.

