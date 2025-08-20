الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجلس المصري يشكر لاعبيه بغرفة الملابس بعد التعادل مع بيراميدز

مجلس المصري، فيتو
مجلس المصري، فيتو

شهدت مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز حضور مجلس إدارة النادي ممثلًا في الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق، وكذلك أبو العزايم محمد عضو مجلس الإدارة.

وحرصوا عقب المباراة  على النزول لغرفة ملابس الفريق للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مشيدين بالروح القتالية للاعبين التي مكنتهم من العودة في النتيجة لمرتين بعد التأخر، مطالبين اللاعبين بالاستمرار في بذل الجهد والعرق ومواصلة النتائج الإيجابية التي مكنتهم حتى الآن من تصدر جدول الترتيب.

مباراة بيراميدز والمصري 

كان المصري قد تعادل مساء الثلاثاء مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السابعة ليواصلوا تصدرهم لجدول المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز والمصري بيراميدز المصري بيراميدز والمصري

مواد متعلقة

3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة بيراميدز بالدوري

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري بالدوري الممتاز

مصطفى شلبي يقود تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدورى

نتائج مواجهات المصري وبيراميدز، في أول وآخر مواجهاتهما

سيناريوهات ترتيب الدوري بعد اللقاء المرتقب بين بيراميدز والمصري

تعرف على التشكيل المتوقع للمصري أمام بيراميدز

ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصري في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

بـ 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية لـ "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

غسل أموال بـ100 مليون جنيه، قرار جديد مرتقب اليوم ضد البلوجر شاكر

3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads