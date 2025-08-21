الخميس 21 أغسطس 2025
الدوري الممتاز، قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

الزمالك، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الخميس، على إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًّا من:

محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - أحمد فتوح - محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - محمد السيد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - خوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد - ناصر منسي - عدي الدباغ.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على إستاد الكلية الحربية قبل السفر إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام مودرن سبورت.

