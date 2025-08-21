مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تختتم اليوم الخميس منافسات الأسبوع الثالث من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم 3 مباريات في ختام منافسات الأسبوع الثالث، موعدها كالتالي:

مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء | أون سبورت 1

سموحة × زد - 9 مساء | أون سبورت 2

مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء | أون سبورت 1

وشهدت مواجهات الأسبوع الثالث حتى الآن النتائج التالية:

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

فاركو (0) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (1) الاتحاد السكندري

المصري (2) - (2) بيراميدز

سيراميكا كليوباترا (2) - (0) إنبي

الجونة (0) - (0) غزل المحلة

وادي دجلة (0) - (1) بتروجيت

وحصل الأهلي على راحة من مباريات الجولة الثالثة، على أن يخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام غزل المحلة في الأسبوع الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.