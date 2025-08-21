الخميس 21 أغسطس 2025
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك ومودرن سبورت،
الزمالك ومودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، تختتم اليوم الخميس منافسات الأسبوع الثالث من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم 3 مباريات في ختام منافسات الأسبوع الثالث، موعدها كالتالي:

مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء | أون سبورت 1

سموحة × زد - 9 مساء | أون سبورت 2

مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء | أون سبورت 1

وشهدت مواجهات الأسبوع الثالث حتى الآن النتائج التالية:

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

فاركو (0) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (1) الاتحاد السكندري

المصري (2) - (2) بيراميدز

سيراميكا كليوباترا (2) - (0) إنبي

الجونة (0)  - (0) غزل المحلة

وادي دجلة (0) - (1) بتروجيت

وحصل الأهلي على راحة من مباريات الجولة الثالثة، على أن يخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام غزل المحلة في الأسبوع الرابع.

