الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يومان راحة سلبية للاعبي المصري بعد التعادل مع بيراميدز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليومين على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الجمعة استعدادًا لمباراته أمام نظيره حرس الحدود  بالجولة الرابعة من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري على إستاد السويس الجديد.

 

مباراة بيراميدز والمصري 

كان المصري قد تعادل مساء الثلاثاء مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السابعة ليواصلوا تصدرهم لجدول المسابقة.

