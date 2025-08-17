شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، على توجيه كلمة لجماهير النادي بعد التعادل السلبي مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكتب شيكابالا عبر حسابه بموقع فيس بوك: “أشكر جمهور الزمالك العظيم على تعبكم ودعمكم للفريق بالأمس.. والتابلوهات والشكل الرائع الذي زين استاد القاهرة بالأمس رغم النتيجة السلبية، وجودكم ووقفتكم ورا الفريق هو السبيل الوحيد إن الزمالك يرجع لمساره الطبيعي”.



مضيفا: “خليكم دايمًا معانا، وبمساندتكم الزمالك يرجع أقوى نحن في انتظاركم في المباراة القادمة. نحن دائمًا نؤمن بالانتصار بوجودكم”.

ومن جهته، علق البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك الجديد، على مشاركته الأولى بقميص الأبيض ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

خوان ألفينا

وكتب ألفينا عبر إنستجرام: “أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من الظهور لأول مرة مرتديًا هذا القميص الرائع، أشكر الله على هذه اللحظة في حياتي”.

وتابع: "لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل من أجل مستقبل مليء بالإنجازات".

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

فيما قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن حالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جيدة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن المدير الفني خضع لفحوصات طبية وتم الاطمئنان على صحته.

وشدد عبد الناصر محمد على أن البلجيكي يانيك فيريرا وضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.