أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل فيديو سيدة ألقت نفسها أمام السيارات بالشرقية.. ضبط راقصة لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.. والإعدام لـ عاطلين بتهمة إدارة مصنع لإنتاج الحشيش في الإسكندرية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيدة ألقت نفسها أمام السيارات بالشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بالطريق العام أمام السيارات بمحافظة الشرقية.
ضبط راقصة لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سائق نقل جماعي يتعاطى مخدر البودر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق أتوبيس "نقل جماعي" غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.. وتم ضبط مرتكب الواقعة.
نفذوا 9 عمليات، ضبط المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في مدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وتنفيذ 9 عمليات فى مدينة نصر.
التحقيقات: أقارب الفنان أحمد شيبة وراء حادث السرقة
كشفت الجهات الأمنية تفاصيل جديدة حول سرقة شقة الفنان الشعبي أحمد شيبة بمحافظة الإسكندرية اليوم.
بالأسماء، ارتفاع ضحايا انهيار عقار الزقازيق لـ 5 وفيات و7 مصابين (فيديو)
ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى 5 وفيات و7 مصابين بإصابات متفرقة.
الإعدام لـ عاطلين بتهمة إدارة مصنع لإنتاج الحشيش في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو عوض عبد المطلب مرسي والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب، بمعاقبة كل من " ا.م.ع" و" ا.ك.م" بالإعدام شنقا وتغريم كل منهما خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات، لاتهامهما بإنتاج وتصنيع المخدرات والاتجار فيها.
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل شخص في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا للمتهم الأول وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، والمؤبد للمتهمين الثاني والثالث و15 عاما للمتهم الرابع لكونه حدث، لاتهامهم بقتل شخص بأعيرة نارية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
