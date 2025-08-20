الأربعاء 20 أغسطس 2025
ضبط راقصة لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، تحمل جنسية دولة أجنبية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول تبين من فحصه الفني احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها، اعترفت بنشر هذه المقاطع على صفحاتها بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

