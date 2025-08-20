الأربعاء 20 أغسطس 2025
ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر جنائي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية للاتجار بها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر جنائي) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزته بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش –كمية من المواد البترولية "سولار" وزنت 3 أطنان.

 وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها، وكذا قيامه بتجميع المواد البترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

