محافظات

بالأسماء، ارتفاع ضحايا انهيار عقار الزقازيق لـ 5 وفيات و7 مصابين (فيديو)

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى 5 وفيات و7 مصابين بإصابات متفرقة.

النيابة العامة تعاين موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق (صور)

قائمة بأسماء الوفيات والمصابين 

وتبين أن الوفيات هم: بسملة ط. (20 عامًا)، حنان م. (53 عامًا)، يوسف ع. (50 عامًا)، بالإضافة إلى كل سيدة تدعى نجلاء وشاب اسمه محمود.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد صبري (27 عامًا)، محمد أحمد (32 عامًا)، أحمد أحمد (65 عامًا)، هشام عبدالعال (27 عامًا)، وائل أمين (59 عامًا)، فوزي أحمد (75 عامًا)، ومحمد فراج (39 عامًا)، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسد.

وتم  نقل خمسة من المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام والزقازيق الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إسعاف حالتين في موقع الحادث.

رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين محتملين بينما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين محتملين، بينما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، مع إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات جديدة.

لجنة هندسية متخصصة ستتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

وقال المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، وأن لجنة هندسية متخصصة تتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

