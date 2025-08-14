المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لشقيقين وتغريم كلا منهما 2000 جنيه لاستعراضهم القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وذخائر وإصابة مواطنين، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 5 سنوات لشقيقين لاستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين "أحمد.م.ا"، و"عادل.م.ا"، في الجناية رقم ٤٤٩٧ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها لأنهم في يوم ٢٠١٥/٣/١٠ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أحرزا بغير ترخیص سلاحين ناريين غير مششخنين " فردین خرطوش، وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما بحيازته او إحرازه.

استعرض أمر الإحالة ان المتهمين قاما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهم ضد المجني عليهما زياد ايمن فتحي محمد جمعه وعمر حماده عبد الرازق محمد وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بالحاق الأذى بهما وفرض السيطرة عليهما، وكان من شأنه ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وذلك باستخدام السلاحين التاريين والذخائر موضوع الوصفين السابقين وقد وقع بناء على ذلك الجرائم الآتية، ذلك انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين ضربا المجني عليهما عبد الهادي نشأت أحمد حسن وشهاب محمد محمود عبد الله عمدا مع سبق الإصرار بأن أطلق الأول صوبهما عياريين ناريين من السلاحين الناريين حوزته فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن إشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.

واختتم لأمر الإحالة ن المتهمين أطلقا أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.

