الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد انهيار عقار الزقازيق، محافظ الشرقية يراجع المنازل القديمة

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة استنفار قصوى عقب انهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، حيث تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الموقف ميدانيًا ووجّه بضرورة مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة في الشارع والمناطق المحيطة، للتأكد من سلامتها وحماية أرواح المواطنين.

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين

الحماية المدنية ما زالوا يواصلون رفع أنقاض العقار المنهار باستخدام المعدات الثقيلة 

وأكد المحافظ خلال جولته أن رجال الحماية المدنية ما زالوا يواصلون رفع أنقاض العقار المنهار باستخدام المعدات الثقيلة، بحثًا عن ناجين أو مفقودين، مشددًا على تسخير كافة الإمكانات المتاحة للسيطرة على تداعيات الحادث.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

لجنة هندسية متخصصة ستتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، وأن لجنة هندسية متخصصة ستتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الأهالي نتائج أعمال الإنقاذ وسط مخاوف من تكرار الكارثة في عقارات أخرى قديمة بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار سكني بالزقازيق سقوط عقار سكني بالزقازيق حوادث محافظة الشرقية حوادث محافظات اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

تدريب 60 مهندسا زراعيا على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط

البنك المركزي: 1768 أونصة ذهب زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو

خارجية فلسطين: تصديق إسرائيل على البناء الاستيطاني يتطلب سرعة الاعتراف بدولتنا

سيدة بموقع عقار الزقازيق المنهار: أختي وابنها وابنتها تحت الأنقاض (فيديو وصور)

غرفة القاهرة تبدأ الاستعداد لتنظيم معرض أهلًا مدارس

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads