بعد انهيار عقار الزقازيق، محافظ الشرقية يراجع المنازل القديمة

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة استنفار قصوى عقب انهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، حيث تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الموقف ميدانيًا ووجّه بضرورة مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة في الشارع والمناطق المحيطة، للتأكد من سلامتها وحماية أرواح المواطنين.

الحماية المدنية ما زالوا يواصلون رفع أنقاض العقار المنهار باستخدام المعدات الثقيلة

وأكد المحافظ خلال جولته أن رجال الحماية المدنية ما زالوا يواصلون رفع أنقاض العقار المنهار باستخدام المعدات الثقيلة، بحثًا عن ناجين أو مفقودين، مشددًا على تسخير كافة الإمكانات المتاحة للسيطرة على تداعيات الحادث.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

لجنة هندسية متخصصة ستتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، وأن لجنة هندسية متخصصة ستتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الأهالي نتائج أعمال الإنقاذ وسط مخاوف من تكرار الكارثة في عقارات أخرى قديمة بالمنطقة.

