الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا للمتهم الأول وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، والمؤبد للمتهمين الثاني والثالث و15 عاما للمتهم الرابع لكونه حدث، لاتهامهم بقتل شخص بأعيرة نارية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا تعاقب متهما بالإعدام شنقا بالقليوبية



وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.



أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ا.ع" ٣٢ سنة - عامل - مقيم: البرادعة - مركز القناطر الخيرية، و"إبراهيم.ه.ا" ٢٧ سنة - عامل - مقيم البرادعة - مركز القناطر الخيرية، و"عبد الحميد.ح.ع" ٣٤ سنة - سائق - مقيم مركز الشهداء - المنوفية و"كريم.م.ا" ١٦ سنة - طالب - مقيم قرية البرادعة - مركز القناطر الخيرية -في الجناية رقم ٣٤٦٤٧ لسنة ٢٠٢٤ القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حال كون المتهم الرابع طفل جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز سنه ثماني عشر سنة، قتلوا المجني عليه / علاء شعبان صلاح الدين حسن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية علي إثر خلف سابق بين الأول والمجني عليه وتوجهوا قاصدين مكان تواجده مدججين بتلك الأسلحة وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية استقرت بجسده فأضرجوه على أثرها بدمائه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بندقية آلية سريعة الطلقات حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه،كما أحرزوا ذخائر - 6 طلقات - مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

