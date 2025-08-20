الإعدام لـ عاطلين بتهمة إدارة مصنع لإنتاج الحشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو عوض عبد المطلب مرسي والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب، بمعاقبة كل من " ا.م.ع" و" ا.ك.م" بالإعدام شنقا وتغريم كل منهما خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات، لاتهامهما بإنتاج وتصنيع المخدرات والاتجار فيها.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1162 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش وكذلك معدات تصنيع ومواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى أن كل من؛ " ا.م.ع" و“ ا.ك.م” قاما بإنتاج وتصنيع وحيازة مواد مخدرة لجوهر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازتهما بمسكنهم أدوات وآلات تصنيع المواد المخدرة، ونفاذا لأمر النيابة العامة انتقلت قوة أمنية من مكافحة المخدرات إلى محل سكنهم وبطرق باب الوحدة السكنية تم ضبط المتهمين وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالى وكذلك تفتيش المتهم الثاني عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش مسكن المتهمين ضبط بداخلها عدد علبتين بلاستيكية يحويان علي معجون لمخدر الحشيش معد للكبس والتشكيل وجوال بلاستيكي يحوي علي مخدر الحشيش وعدد 4 أشكال أختام معدنية تستخدم في دمغ المخدر بعد التصنيع وميزان رقمي حساس وعدد 2 وعاء ألومنيوم وإطار خشبي وطبق صاج وسكين للخلط والعديد من الآلات مكبس هيدرولكي ومكبس يدوي وأدوات تعبئة وتغليف المواد المخدرة لبيعها وضبط مادة الكيتامين الخاضعة لقيود المواد المخدرة وضبط 300 طربة حشيش وكذلك العينات الماخوذة من الوعائين والمعدات الموجود عليها عينات مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

