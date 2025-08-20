ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته عدد من الكتب ونماذج الاشتراك وصور كربونية من إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه –وحدة تخزين "فلاش ميمورى" بفحصها تبين أنها محملة بأدلة تُشير إلى ذلك النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

