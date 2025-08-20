الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية

ضبط صاحب شركة للإنتاج والدعاية بدون ترخيص في الجيزة

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته عدد من الكتب ونماذج الاشتراك وصور كربونية من إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه –وحدة تخزين "فلاش ميمورى" بفحصها تبين أنها محملة بأدلة تُشير إلى ذلك النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية النصب والاحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

ضبط صاحب شركة للإنتاج والدعاية بدون ترخيص في الجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط

ضبط المتهم في فيديو سير ميني باص عكس الاتجاه بالشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب قطة بالإسكندرية وضبط المتهم

ضبط المتهمين في فيديو اعتداء شخصين على سائق توك توك بالغربية

ضبط سائقي سيارتين أديا حركات استعراضية في حفل زفاف صديقهما بالشرقية

ضبط قضايا تجارة عملة بـ 10 ملايين جنيه و30 طن دقيق مهرب

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ديلر مخدرات يلوح بسلاح أبيض في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads