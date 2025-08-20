الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صاحب شركة للإنتاج والدعاية بدون ترخيص في الجيزة

ضبط صاحب شركة للإنتاج
ضبط صاحب شركة للإنتاج والدعاية بدون ترخيص فى بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط صاحب شركة للإنتاج والدعاية بدون ترخيص في بالجيزة. 

الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط

ضبط المتهم في فيديو سير ميني باص عكس الاتجاه بالشرقية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج ووكالة إعلانية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة وتحوي استوديوهات تسجيل صوتي وتصوير برامج حوارية، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة محمل عليها مصنفات سمعية بصرية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، والترويج لأنشطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط مالكها، وبداخلها (2 استوديو تصوير بكامل مكوناتهما – وحدة مونتاج بكامل مكوناتها –عروض أسعار الإعلانات مع قنوات غير مرخصة – جهاز راوتر – ختم أكلاشيه خاص بالشركة – دفتر تحصيل نقدية خاص بالشركة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أصحاب الحقوق المادية والأدبية الإدارة العامة لمباحث المصنفات النيابة العامة المخالفة للقانون المصنفات حقوق الملكية الفكرية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط

ضبط المتهم في فيديو سير ميني باص عكس الاتجاه بالشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب قطة بالإسكندرية وضبط المتهم

ضبط المتهمين في فيديو اعتداء شخصين على سائق توك توك بالغربية

ضبط سائقي سيارتين أديا حركات استعراضية في حفل زفاف صديقهما بالشرقية

ضبط قضايا تجارة عملة بـ 10 ملايين جنيه و30 طن دقيق مهرب

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ديلر مخدرات يلوح بسلاح أبيض في كفر الشيخ

ضبط عاطل يستغل أطفالا في أعمال التسول ببولاق الدكرور

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads