ضبط صاحب شركة للإنتاج والدعاية بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط صاحب شركة للإنتاج والدعاية بدون ترخيص في بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج ووكالة إعلانية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة وتحوي استوديوهات تسجيل صوتي وتصوير برامج حوارية، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة محمل عليها مصنفات سمعية بصرية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، والترويج لأنشطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط مالكها، وبداخلها (2 استوديو تصوير بكامل مكوناتهما – وحدة مونتاج بكامل مكوناتها –عروض أسعار الإعلانات مع قنوات غير مرخصة – جهاز راوتر – ختم أكلاشيه خاص بالشركة – دفتر تحصيل نقدية خاص بالشركة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

