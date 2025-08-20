الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيدة ألقت نفسها أمام السيارات بالشرقية

المتهمة
كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بالطريق العام أمام السيارات بمحافظة الشرقية.

بالفحص والتحرى تم تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو وضبطها، وتبين من خلال معاينتها أنها كانت تهذي بكلمات غير مفهومة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الرعاية النفسية والطبية الملائمة لها.

 فيديو سيدة تلقي نفسها أمام السيارات بالشرقية

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مع متابعة حالتها لضمان سلامتها والحفاظ على النظام العام.

السيدة تلقي نفسها بالطريق الشرقية فيديو مواقع التواصل الامن العام رعاية نفسية الحوادث المرورية وزارة الداخلية اخبار الحوادث

