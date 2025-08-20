الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سائق نقل جماعي يتعاطى مخدر البودر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق أتوبيس "نقل جماعي" غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.. وتم ضبط مرتكب الواقعة.



سائق أتوبيس نقل جماعي شارب بودر



وتابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق أتوبيس "نقل جماعي" غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة حال سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الأتوبيس "تابع لإحدى شركات النقل الخاصة"، وقائده (سائق - مقيم بالقليوبية)، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده.

