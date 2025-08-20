شهود عيان يكشفون سبب حريق المبنى الإداري للنادي الأهلي في مدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال العاملين في النادي الأهلي بمدينة نصر والذي نشب حريق بالمبنى الإداري للنادي بالقرب من البوابة الرئيسية، وأكدوا أن شرر نار خرج من التكييف فاشتعلت النار بشكل سريع ولم ينجحوا في إطفائها إلا بعد وصول الحماية المدنية.

وكشفت المعاينة أن السبب هو جهاز تكييف مركزي يوجد في الطابق الثاني بالمبنى الاجتماعي، وتمت السيطرة على النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى النادي الأهلي، وبالتحري تبين أنه شب بالمبنى الإداري في مدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

