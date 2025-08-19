أخبار الحوادث اليوم: القبض على الراقصة بديعة.. كشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات.. وانهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر أحد الأشخاص وهو يضع القيد الحديدى على إطارات السيارات ثم فكها بعد تحصيل مبالغ مالية من مالكيها بالجيزة.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط الراقصة بديعة، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط – سوهاج الغربي.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكي لمضايقتها وعدم السماح لها بالمرور أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط صانعة محتوى بطة ضياء، مقيمة بالقاهرة، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بالمبنى الاجتماعي داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر دون وقوع إصابات.

انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا لانهيار عقار بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، حيث أظهر الفيديو لحظة الانهيار لعقار قديم، كما ظهرت حالة الفزع التي كان عليها الأهالي، الذين تعالت أصواتهم بالصراخ لحظة انهيار المبنى، الذي انهار دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 أشخاص من بينهم " 4" لهم معلومات جنائية ؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لأخطر بؤرة إجرامية للاتجار والترويج في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرع عناصرها بمحافظة المنوفية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مطاردة إحدى سيارات شرطة النجدة لـ قائد سيارة "ربع نقل" حاول سائقها الهرب عقب اصطدامه بعدد من السيارات بالإسكندرية.

لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ٥ آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرخام مع ميني باص وسيارة ملاكي أيضًا، وذلك بطريق الأوتوستراد مدخل شق الثعبان القادم من حلوان باتجاه صقر قريش المعادي.



