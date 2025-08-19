الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة النجدة لـ سيارة ربع نقل بالإسكندرية بعد حادث تصادم

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله  مطاردة إحدى سيارات شرطة النجدة لـ قائد سيارة "ربع نقل" حاول سائقها الهرب عقب اصطدامه بعدد من السيارات بالإسكندرية.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من الأهالي عن قيادة قائد سيارة "ربع نقل" برعونة واصطدامه بعدة سيارات، ومحاولته الهرب من موقع الحادث.

"بيكلبش العربيات بالشارع"، الداخلية تكشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات بالجيزة

القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

وعلى الفور تتبعت سيارة النجدة السيارة وطارتها، وتمكنت من السيطرة عليها وإيقافها، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، ولا يحمل رخصة قيادة مهنية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية مطاردة سيارة ربع نقل حادث تصادم شرطة النجدة ضبط قائد السيارة اخبار الحوادث وزارة الداخلية

مواد متعلقة

"بيكلبش العربيات بالشارع"، الداخلية تكشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات بالجيزة

القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

الداخلية تكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية في بني سويف

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية وضبط المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان وضبط طرفيها

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشيخ زايد وضبط طرفيها

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير على طريق الواحات

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

محمد صلاح بحفل رابطة اللاعبين المحترفين: الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads