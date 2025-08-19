الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة النجدة لـ سيارة ربع نقل بالإسكندرية بعد حادث تصادم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مطاردة إحدى سيارات شرطة النجدة لـ قائد سيارة "ربع نقل" حاول سائقها الهرب عقب اصطدامه بعدد من السيارات بالإسكندرية.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من الأهالي عن قيادة قائد سيارة "ربع نقل" برعونة واصطدامه بعدة سيارات، ومحاولته الهرب من موقع الحادث.

وعلى الفور تتبعت سيارة النجدة السيارة وطارتها، وتمكنت من السيطرة عليها وإيقافها، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، ولا يحمل رخصة قيادة مهنية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

