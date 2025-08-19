الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

المرور: تحرير 963 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية

المرور، فيتو
المرور، فيتو

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 963 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الحالة المرورية اليوم، سيولة في هذه الطرق والميادين

مداهمة أوكار الجريمة، ضبط 142 فرد خرطوش و460 تاجر مخدرات بالمحافظات

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. 

كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة، كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 33  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 607 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

