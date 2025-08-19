الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

السيطرة على حريق فرع النادى الأهلي في مدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بالمبنى الاجتماعي داخل فرع  النادي الأهلي بمدينة نصر دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بجهاز تكييف مركزي في الطابق الثاني بالمبنى الاجتماعي بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى، يفيد باندلاع حريق داخل نادى الأهلي فرع مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب4 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

