مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ٥ آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرخام مع ميني باص وسيارة ملاكي أيضًا، وذلك بطريق الأوتوستراد مدخل شق الثعبان القادم من حلوان باتجاه صقر قريش المعادي.

جانب من الحادث

ودفعت هيئة الإسعاف ب ٨ سيارات لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى مبره بمنطقة المعادي.

وورد بلاغ من الأهالي بالحادث، وعلى الفور انتقل فريق من الإدارة العامة للمرور وقوات الأمن بقسم شرطة المعادي لمعاينة موقع الحادث.

وتم عمل اللازم ونقل المصابين للمستشفى، وكذلك الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.