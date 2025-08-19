الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ٥ آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرخام مع ميني باص وسيارة ملاكي أيضًا، وذلك بطريق الأوتوستراد مدخل شق الثعبان القادم من حلوان باتجاه صقر قريش المعادي.

جانب من الحادث 
جانب من الحادث 

ودفعت هيئة الإسعاف ب ٨ سيارات لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى مبره بمنطقة المعادي.

وورد بلاغ من الأهالي بالحادث، وعلى الفور انتقل فريق من الإدارة العامة للمرور وقوات الأمن بقسم شرطة المعادي لمعاينة موقع الحادث.

وتم عمل اللازم ونقل المصابين للمستشفى، وكذلك الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة  .

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ادارة العامة للمرور الاوتوستراد النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تصادم سيارة نقل بمنطقة المعادى بطريق الأوتوستراد قسم شرطة المعادي طريق الاوتوستراد

