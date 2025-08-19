"بيكلبش العربيات بالشارع"، الداخلية تكشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر أحد الأشخاص وهو يضع القيد الحديدى على إطارات السيارات ثم فكها بعد تحصيل مبالغ مالية من مالكيها بالجيزة.

"بيكلبش عربيات الناس فى الشارع "

وبالفحص والتحرى، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى بنفس الأسلوب.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات بالجيزة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

