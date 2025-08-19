الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

واقعة مدينة نصر
واقعة مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكي لمضايقتها وعدم السماح لها بالمرور أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

على غرار واقعة فتاة الواحات.. تفاصيل واقعة مضايقة سيدة بسيارتها في مدينة نصر

 وبالفحص  تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة، "سارية التراخيص"، وتبين أن قائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على أولوية المرور.

الداخلية تكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية في بني سويف

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية وضبط المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مدينة نصر مضايقة سيدة بسيارتها وزارة الداخلية قائد سيارة ملاكي أولوية المرور أخبار القاهرة اخبار الحوادث

