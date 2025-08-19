الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة

ضبط صانعة محتوى،
ضبط صانعة محتوى، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط صانعة محتوى بطة ضياء، مقيمة بالقاهرة، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات ضدها لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وتتنافى مع قيم المجتمع وتشكل خروجًا على الآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من القبض على المتهمة، وتبين أنها مسجلة جنائيًا، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ونشر المقاطع عبر صفحتها الخاصة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط صانعة محتوى مقاطع خادشة للحياء الأجهزة الأمنية القاهرة جرائم الانترنت النيابة العامة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص بالدقهلية يدعي تعرضه للاختطاف والتعدي عليه

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ9 ملايين جنيه و3 أطنان دقيق في حملات تموينية

ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب بزعم استيراد السيارات

ضبط 5 أشخاص بصحبتهم 8 أطفال حدث لاستغلالهم في التسول بعابدين والعجوزة

الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و150 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالمنوفية

المرور: تحرير 963 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية

الحالة المرورية اليوم، سيولة في هذه الطرق والميادين

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads